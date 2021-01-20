  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 20 Ocak 2021 14:40

Halk TV canlı yayınında ''bunak'' tartışması

İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu ile Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan arasında canlı yayında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Video Galeri
İstanbul'da korku dolu anlar! Ortalık savaş alanına döndü
İstanbul'da korku dolu anlar! Ortalık savaş alanına döndü
Video Galeri
Kılıçdaroğlu'ndan ''3 CHP'li İnce'nin partisine geçecek'' iddialarına yanıt
Kılıçdaroğlu'ndan ''3 CHP'li İnce'nin partisine geçecek'' iddialarına yanıt
Video Galeri
''Gasp edildim'' yalanının altından bakın ne çıktı
''Gasp edildim'' yalanının altından bakın ne çıktı
Video Galeri
Koronavirüs aşısında kötü haberi canlı yayında verdi!
Koronavirüs aşısında kötü haberi canlı yayında verdi!
Video Galeri
Hastanede dehşete düşüren intihar!
Hastanede dehşete düşüren intihar!
Video Galeri
Pendik’te denizde erkek cesedi bulundu
Pendik’te denizde erkek cesedi bulundu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM