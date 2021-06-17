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  4. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in öpüşme sahnesi olay oldu

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in öpüşme sahnesi olay oldu

Hande Erçel ve Kerem Büsin’in başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı 41. bölümü ikilinin canlandırdığı Eda ve Serkan karakterinin öpüşmesi damga vurdu.

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