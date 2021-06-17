Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in öpüşme sahnesi olay oldu

Hande Erçel ve Kerem Büsin’in başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı 41. bölümü ikilinin canlandırdığı Eda ve Serkan karakterinin öpüşmesi damga vurdu.

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