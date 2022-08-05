  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Hande Sarıoğlu paylaşımı ile yine ortalığı salladı: Sana geliyorum Ertan, kalçamın sağı mosmor

Hande Sarıoğlu paylaşımı ile yine ortalığı salladı: Sana geliyorum Ertan, kalçamın sağı mosmor

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu sosyal medya hesabından Ertan Süzgün ile yeniden program yapacağını ilginç bir şekilde duyurdu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Bill Gates'in lüks yatları Marmaris'e demirledi
TOGG'un şarj istasyonu göründü! 25 dakikada yüzde 80 şarj ediyor
Gökyüzünde panik! Paraşütçünün ölüm kalım savaşı kamerada
Belediye Başkan Yardımcısı'ndan şok itiraf: ''Kaçak öğrenci olarak gittim full çıkardım''
Civan Canova'dan üzücü haber: Akciğerimde kitle tespit edildi
İstanbul'da şehir eşkıyası kamerada!
Ordu'da kıyıya vuran mayın imha edildi
Ümit Özdağ'dan ''siyaset uzmanıyım'' diyen AK Partili isme ince ayar
Define kazısında korkunç son! Kazdığı çukurda hayatını kaybetti