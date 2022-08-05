Anasayfa Video Galeriler Gündem Hande Sarıoğlu paylaşımı ile yine ortalığı salladı: Sana geliyorum Ertan, kalçamın sağı mosmor Hande Sarıoğlu paylaşımı ile yine ortalığı salladı: Sana geliyorum Ertan, kalçamın sağı mosmor 05 Ağustos 2022 Cuma Saat: 23:00 Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu sosyal medya hesabından Ertan Süzgün ile yeniden program yapacağını ilginç bir şekilde duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62ed76ded66e2a5f9a4de303" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bill Gates'in lüks yatları Marmaris'e demirledi TOGG'un şarj istasyonu göründü! 25 dakikada yüzde 80 şarj ediyor Gökyüzünde panik! Paraşütçünün ölüm kalım savaşı kamerada Belediye Başkan Yardımcısı'ndan şok itiraf: ''Kaçak öğrenci olarak gittim full çıkardım'' Civan Canova'dan üzücü haber: Akciğerimde kitle tespit edildi İstanbul'da şehir eşkıyası kamerada! Ordu'da kıyıya vuran mayın imha edildi Ümit Özdağ'dan ''siyaset uzmanıyım'' diyen AK Partili isme ince ayar Define kazısında korkunç son! Kazdığı çukurda hayatını kaybetti