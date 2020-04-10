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KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 1.000'İ GEÇTİ !
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  3. 10 Nisan 2020 23:10

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması !

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından getirilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.

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