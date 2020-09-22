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  3. 22 Eylül 2020 18:05

İbo'nun kızı Dilan Çıtak Tatlıses hüngür hüngür ağladı!

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, katıldığı programda babasıyla ilgili çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.

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