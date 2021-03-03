Anasayfa Video Galeriler Gündem Irak'ta ABD üssüne füzeli saldırı Irak'ta ABD üssüne füzeli saldırı 03 Mart 2021 Çarşamba Saat: 17:56 Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn El-Esed askeri üssüne füzeli saldırı düzenlendi. Saldırının, ABD Başkanı Biden'ın talimatıyla Suriye'de İran destekli gruplara yapılan saldırıya misilleme olduğu iddia edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/603fa3a3e9465c1bc0115b63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP'de istifa depremi! Yaklaşık 320 kişi partiden istifa etti Riva sahilinde iki ölü yunus karaya vurdu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hortum paniği Kaza yapan TIR'dan 114 kaçak göçmen çıktı! Bakan Çavuşoğlu: Mısır'la anlaşma imzalayabiliriz Bir günde 6 kişiyi bıçakladı! İfadesi şoke etti AK Partili Özkan: HDP'yi sandığa gömeceğiz Ev ev dolaşan kadın, 200 kişiye virüs bulaştırdı Sağlık çalışanlarına saldırı davasında tahliye kararı