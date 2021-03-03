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Irak'ta ABD üssüne füzeli saldırı

Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn El-Esed askeri üssüne füzeli saldırı düzenlendi. Saldırının, ABD Başkanı Biden'ın talimatıyla Suriye'de İran destekli gruplara yapılan saldırıya misilleme olduğu iddia edildi.

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