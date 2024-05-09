Anasayfa Video Galeriler Gündem ''İş buldum'' diye sevinmişti, hayatının şokunu yaşadı ''İş buldum'' diye sevinmişti, hayatının şokunu yaşadı 09 Mayıs 2024 Perşembe Saat: 22:00 Güncelleme: 09 Mayıs 2024 Perşembe 22:00 İnternette yayınlanan iş ilanına inanıp bankacılık bilgilerini veren genç, bir başka kişinin dolandırılma olayına karıştığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663d1d6318e5cfa6d506deb7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Meclis'te gerginlik: ''Utanmazlar, vicdansızlar'' İznik’te korkutan yangın Selde can kaybı artıyor: Ölü sayısı 257'ye ulaştı Cadde ortasında tekme ve yumruklu kavga Kadına çocuğunun yanında tekme tokat şiddet kamerada Yolcu uçağı pistten çıktı; yaralılar var Eski fabrikaya milyonluk Bitcoin baskını Osmanlı yadigarı daha hasat edilmeden kilosu 400 TL'den satıldı Konya'da vahşet: Eşini boğup uçurumdan attığını itiraf etti