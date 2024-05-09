  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. ''İş buldum'' diye sevinmişti, hayatının şokunu yaşadı

''İş buldum'' diye sevinmişti, hayatının şokunu yaşadı

Güncelleme:

İnternette yayınlanan iş ilanına inanıp bankacılık bilgilerini veren genç, bir başka kişinin dolandırılma olayına karıştığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Meclis'te gerginlik: ''Utanmazlar, vicdansızlar''
Meclis'te gerginlik: ''Utanmazlar, vicdansızlar''
İznik’te korkutan yangın
İznik’te korkutan yangın
Selde can kaybı artıyor: Ölü sayısı 257'ye ulaştı
Selde can kaybı artıyor: Ölü sayısı 257'ye ulaştı
Cadde ortasında tekme ve yumruklu kavga
Cadde ortasında tekme ve yumruklu kavga
Kadına çocuğunun yanında tekme tokat şiddet kamerada
Kadına çocuğunun yanında tekme tokat şiddet kamerada
Yolcu uçağı pistten çıktı; yaralılar var
Yolcu uçağı pistten çıktı; yaralılar var
Eski fabrikaya milyonluk Bitcoin baskını
Eski fabrikaya milyonluk Bitcoin baskını
Osmanlı yadigarı daha hasat edilmeden kilosu 400 TL'den satıldı
Osmanlı yadigarı daha hasat edilmeden kilosu 400 TL'den satıldı
Konya'da vahşet: Eşini boğup uçurumdan attığını itiraf etti
Konya'da vahşet: Eşini boğup uçurumdan attığını itiraf etti