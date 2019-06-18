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  3. 18 Haziran 2019 08:05

İsmail Küçükkaya ile İmamoğlu otelde ne konuştu ?

Türkiye'nin soluksuz izlediği ortak canlı yayın öncesi moderatör İsmail Küçükkaya ile CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun otelde bir araya gelip programın formatına ilişkin bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

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