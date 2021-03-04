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İstanbul ''balık istifi'' normalleşti!

Kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla İstanbul’da mesai saatlerinde yeni düzenleme yapıldı, toplu taşıma araçlarında sabah saatlerinde yoğunluk yaşandı.

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