Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul ''balık istifi'' normalleşti! İstanbul ''balık istifi'' normalleşti! 04 Mart 2021 Perşembe Saat: 14:10 Kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla İstanbul’da mesai saatlerinde yeni düzenleme yapıldı, toplu taşıma araçlarında sabah saatlerinde yoğunluk yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6040c028d713d45edb5929c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Meral Akşener'den Ümit Özdağ açıklaması Aycan Yanaç Survivor'ın kamera arkasını anlattı Bilim Kurulu'ndan aşı pasaportu açıklaması Erdoğan'dan CHP'ye çok sert sözler Ümit Özdağ, İYİ Parti'den istifa etti Prof. Dr. Orhan Şen'den hava kirliliği uyarısı! Riskli illeri tek tek açıkladı Adana'da flamingoların gökyüzü dansı böyle görüntülendi Farkında olmadan hırsıza yardım etti İstanbul'da geceyarısı ''navigasyon'' sürprizi