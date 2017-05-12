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  3. 12 Mayıs 2017 13:20

İstanbul polisinden kapkaççılara nefes kesen baskın

İstanbul’da Şişli ve Beyoğlu ilçelerinde çalıntı motosikletlerle vatandaşların çantalarını kapkaç yapan çete, nefes kesen bir baskınla çökertildi.

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Yurt dışında alınan boşanma kararları artık Türkiye’de de geçerli
Yurt dışında alınan boşanma kararları artık Türkiye’de de geçerli
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Öldürdü, intihar süsü verdi, olay yerine gelip gözyaşı döktü
Öldürdü, intihar süsü verdi, olay yerine gelip gözyaşı döktü
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2. el bisikletler yeni sahipleri için hazırlanıyor
2. el bisikletler yeni sahipleri için hazırlanıyor
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Erken Anneler Günü kutlamasında doyasıya eğlendiler
Erken Anneler Günü kutlamasında doyasıya eğlendiler
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Solo Türkün Gazi kentteki deneme uçuşu nefes kesti
Solo Türkün Gazi kentteki deneme uçuşu nefes kesti
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İbrahim Erkalın cenazesi hastaneden alındı
İbrahim Erkalın cenazesi hastaneden alındı