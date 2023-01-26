Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da 3 scooter firması piyasadan çekildi İstanbul'da 3 scooter firması piyasadan çekildi 26 Ocak 2023 Perşembe Saat: 13:20 Güncelleme: 26 Ocak 2023 Perşembe 13:20 İstanbul'da 8 bin 234 scooter sahibi 3 firma kendi isteğiyle piyasadan çekildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63d253eb08124d09fa05ac33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin ilk iklim davasında karar çıktı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı Karne alan liseliler cadde ortasında birbirine girdi 1500 yıllık tarih şeftali bahçesinden çıktı Evden kaçıp sevgilisinin evine giden 15 yaşındaki kızın şüpheli ölümü Cumhur İttifakı'na Survivorgöndermeli seçim videosu Kan donduran olay! Gübrenin içinden kadın cesedi çıktı Erdoğan hakkında olay iddia: ''Ömür boyu iktidarda kalma planı'' diyerek açıkladı İstanbul'da can pazarı! 3'üncü kattan atlayarak kurtuldu