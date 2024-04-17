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  4. İstanbul'da askeri üniformalı garson rezaleti: 3 kişi gözaltında

İstanbul'da askeri üniformalı garson rezaleti: 3 kişi gözaltında

İstanbul'da bir restoranda üniformayla servis yapılmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Askeri üniforma ile servis yapan kişinin de yabancı uyruklu olduğu tespit edildi.

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