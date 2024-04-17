Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da askeri üniformalı garson rezaleti: 3 kişi gözaltında İstanbul'da askeri üniformalı garson rezaleti: 3 kişi gözaltında 17 Nisan 2024 Çarşamba Saat: 13:11 İstanbul'da bir restoranda üniformayla servis yapılmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Askeri üniforma ile servis yapan kişinin de yabancı uyruklu olduğu tespit edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661fa04231d2c3ffc8013023" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dev kruvaziyer gemisi iskeleye çarptı Bakan Işıkhan'dan asgari ücret ve emeklilere ara zam açıklaması Çanakkale'de tarihi keşif: Kayıp Osmanlı kalesinin yeri tespit edildi Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması Defineciler 14'üncü yüzyıldan kalma sırrı katletti Kırmızı alarm verildi: Yaz gecelerinin kabusları erken uyandı Deprem konut alanının öncesi ve sonrası görüntülendi Tramvay bozuldu; yolcular raylarda yürüdü Yolcu otobüsündeki tacizci muavine suçüstü