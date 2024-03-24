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  4. İstanbul'da binlerce kişiden ''Komünist Başkan'' yürüyüşü

İstanbul'da binlerce kişiden ''Komünist Başkan'' yürüyüşü

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İstanbul Kadıköy'de bugün binlerce kişi Türkiye Komünist Partisi'nin Kadıköy Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu için yürüdü.

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