Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da binlerce kişiden ''Komünist Başkan'' yürüyüşü İstanbul'da binlerce kişiden ''Komünist Başkan'' yürüyüşü 24 Mart 2024 Pazar Saat: 22:10 Güncelleme: 24 Mart 2024 Pazar 22:10 İstanbul Kadıköy'de bugün binlerce kişi Türkiye Komünist Partisi'nin Kadıköy Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu için yürüdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66007ab11188291fb80519f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kahramanmaraş'ta konteyner yangını Türkiye'nin en riskli fay hattının kalbine röntgen Mansur Yavaş'tan Erdoğan'ın ''nedir bu yavaşlardan çektiğimiz'' çıkışına sert yanıt Kayserispor Başkanı Çamlı’nın çarptığı mobilet sürücüsü hayatını kaybetti AK Parti'den MHP'nin adayına Dilber klibi Trafikte şehir eşkıyası dehşeti: Polisleri ezerek öldürmeye çalıştı Bu köyümüzde seçimin kaderini Almanya'da yaşayanlar belirleyecek Moskova'daki konser salonu saldırısında can kaybı yükseldi Kadir İnanır felç geçirdi