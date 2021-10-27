  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da büyük kaza! TEM kilitlendi, yaralılar var

İstanbul'da büyük kaza! TEM kilitlendi, yaralılar var

Beylikdüzü Ambarlı Limanı yolunda TIR'a arkadan çarpan servis aracı devrildi. Kazada 8 kişi yaralanırken, yol trafiğe kapandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Soylu'dan tartışma yaratan açıklama: ''Mahkeme kararı arkamızdan gelsin''
Aşk-ı Memnu Müge Anlı'da gerçek oldu! İzleyiciler şaşkına döndü
İstanbul’da sabaha karşı helikopterli denetim
HDP’li Pervin Buldan, tezkereye ''evet'' oyu verdi
FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan: ''Geri dönüp kurumlarımızı geri alacağız''
Scooter kullanan kadının ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
Canlı yayında ilginç soru: Kocam rüyamda Rusça konuşuyordu, sevgilisi mi var?
Şehitlere büyük saygısızlık: Genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri tepki çekti
Deniz Akkaya'dan Derin Talu'ya sert sözler: Cinsellik çağrıştıran...