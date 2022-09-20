İstanbul'da korkunç cinayet! 8 yerinde bıçaklandı!

İstanbul'un en kalabalık noktalarından biri olan Taksim’de alkollü bir kişi kavga ettiği bir şahıs tarafından 8 yerinden bıçaklandı

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