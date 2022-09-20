Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da korkunç cinayet! 8 yerinde bıçaklandı! İstanbul'da korkunç cinayet! 8 yerinde bıçaklandı! 20 Eylül 2022 Salı Saat: 13:10 İstanbul'un en kalabalık noktalarından biri olan Taksim’de alkollü bir kişi kavga ettiği bir şahıs tarafından 8 yerinden bıçaklandı Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6329918aa458eb49810b4b63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili seçmen Kılıçdaroğlu'nun yolunu kesip, helallik istedi 2 yıldır kayıptı, aile içi vahşete kurban gitmiş! ''Yolsuzluk dosyalarını Erdoğan'a götürdüm. Başıma gelmeyen kalmadı'' MasterChef Sergen'den kötü haber! ''Benim aptallığım'' deyip açıkladı! Zam kararı bu hale getirdi! İstanbul'da dikkat çeken manzara Yıldırım düşen petrol rafinerisinde ortalık cehenneme döndü Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı için ipucu verdi Alevler geceyi aydınlattı, zarar 50 milyon TL! Sefo, Fevzi Kaan Türker'i sahneye çıkardı