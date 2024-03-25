Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da kuvvetli yağış! Adeta gök delindi İstanbul'da kuvvetli yağış! Adeta gök delindi 25 Mart 2024 Pazartesi Saat: 13:40 Güncelleme: 25 Mart 2024 Pazartesi 13:40 Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kuvvetli yağış etkili oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660154b979067529e5098273" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çobanlık yaparken keşfedilen genç kız ''yapamaz'' denileni başardı Denizin ortasından geçen beyaz çizginin sırrı! Kilometrelerce uzunluğunda... Dünyanın en yüksek 5'inci barajına ''Boğaz Köprüsü'' geliyor! Bayramda hizmete açılacak Türkiye bir ilk: Antalya'da yakalandı, uydu verici takıldı Sıfır apartman yan yatmaya başladı Türk gemisi 120 mülteciyi kurtardı! Filmleri aratmayan görüntüler İstanbul'un yabancı uyruklu ''lokanta fareleri'' kamerada Türkiye'nin en uzun nehrinde artık hayvanlar otluyor Atatürk'ün kendi el yazısıyla yazdığı taarruz emri deşifre edildi