Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da lüks rezidansta şüpheli ölüm İstanbul'da lüks rezidansta şüpheli ölüm 28 Mart 2023 Salı Saat: 10:10 İstanbul Maslak'ta lüks bir sitede yaşayan Çin uyruklu 48 yaşındaki kadın, rezidansın banyosunda priz kablosuyla aslı halde ölü bulundu. Şüpheli bulunan ölümle ilgili inceleme başlatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/642292dedac2d062f3264ac3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da beklenen yağış başladı TEM'de katliam gibi kaza: 6 ölü, 3 yaralı İstanbul'un burnunun dibindeki dev barajdan geriye bu kaldı Tasmasız köpek dehşetinde, köpeğin sahibinin hapsi istendi Mansur Yavaş, gençlere seslendi: ''Birlikte başaracağız!'' Korkunç kaza kamerada: Araçtan fırlayan tekerlek, diğer araca takla attırdı Kızılcık Şerbeti bu sefer de ateşli öpüşme sahnesiyle gündemde Fiyatını gören ''altın ya da dolar alacağıma onu alsaydım'' diyor Bodrum'da zabıtadan beyaz kum dökümüne müdahale