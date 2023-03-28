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İstanbul'da lüks rezidansta şüpheli ölüm

İstanbul Maslak'ta lüks bir sitede yaşayan Çin uyruklu 48 yaşındaki kadın, rezidansın banyosunda priz kablosuyla aslı halde ölü bulundu. Şüpheli bulunan ölümle ilgili inceleme başlatıldı.

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