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  3. 16 Eylül 2020 10:35

İstanbul'da şaşkına çeviren telefon hırsızlığı kamerada

Taksim’de döviz bürosuna gelen turist çiftin bebek arabasındaki telefonunu kaşla göz arasında çalan hırsız bu kadarına da pes dedirtti. Şaşkına çeviren hırsızlık kameralara yansıdı.

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