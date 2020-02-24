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VAN'DA 9 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ DEPREMİN BİLANÇOSU BELLİ OLDU
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  3. 24 Şubat 2020 11:30

İstanbul'da şehir magandaları kamerada!

İstanbul Pendik'te araçlarıyla yol kapatan bir grup havaya ateş açtı. O anlar ise bir mahalleli tarafından an be an kameraya kaydedildi.

Video Galeri
Kadir Şeker için sosyal araştırma raporu
Kadir Şeker için sosyal araştırma raporu
Video Galeri
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Savcıya ''cezaevine kaçak giriş''ten dava
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Alkollü sürücünün ortalığı savaş alanına çevirdiği kaza kamerada
Alkollü sürücünün ortalığı savaş alanına çevirdiği kaza kamerada
Video Galeri
Aynada kendisinden korkan hırsız kamerada!
Aynada kendisinden korkan hırsız kamerada!
Video Galeri
1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor
1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor
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