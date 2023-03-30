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  4. İstanbul'un burnunun dibi karlar altında... Kartpostallık manzara drone ile görüntülendi

İstanbul'un burnunun dibi karlar altında... Kartpostallık manzara drone ile görüntülendi

Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı’nda başlayan kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Karla kaplanan Bolu Dağı havadan görüntülendi.

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