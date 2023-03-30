Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'un burnunun dibi karlar altında... Kartpostallık manzara drone ile görüntülendi İstanbul'un burnunun dibi karlar altında... Kartpostallık manzara drone ile görüntülendi 30 Mart 2023 Perşembe Saat: 14:35 Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı’nda başlayan kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Karla kaplanan Bolu Dağı havadan görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6425740125f50d4257273d6b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yollar, köprüler, binalar... Her şey sular altında kaldı Herkes korkuyor, tiksiniyor o ise üretip, tanesini 30 TL'den satıyor! Erdoğan'ın İYİ Parti sorusu ve aldığı yanıt mikrofona takıldı Et ve Süt Kurumu uyanıklarına dikkat! Yol kenarındaki afişleri gören dönüp bir kez daha baktı İstanbul'da hatalı sollamayla gelen kaza kamerada Sadece 1 TL'ye alıp, Avrupa'ya 1.050 TL'ye satıyor... Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralı Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 21 yaralı