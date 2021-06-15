Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'un yalıları için sırada bekleyen aile sayısı şoke etti İstanbul'un yalıları için sırada bekleyen aile sayısı şoke etti 15 Haziran 2021 Salı Saat: 14:15 İstanbul Boğazı’nda bulunan yalılara talep arttı. Son 1 yılda 20 yalı el değiştirildiği belirtilirken, 40 ailenin ise satın almak için yalı aradığı öğrenildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60c88bdf698a045c607f4683" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ABD'de şiddetli patlama kameralara yansıdı İstanbul'u sağanak vurdu! Alt geçitleri su bastı Bilim Kurulu üyesi İlhan normalleşme için tarih verdi Karısından şiddet gördüğü için kaybolmuştu! Müge Anlı’da bulundu Genç kadına müstehcen görüntülere iğrenç şantaj İstanbul'da su birikintisinde ölüm kalım savaşı veren minik kediyi itfaiye kurtardı MİT'ten sınırdışı operasyon; Türkiye'ye getirildi Didim Belediye Başkanı Atabay ve avukatına beyzbol sopalı saldırı - Haber Düzce'de sağanak yağış yolları göle çevirdi