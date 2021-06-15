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  4. İstanbul'un yalıları için sırada bekleyen aile sayısı şoke etti

İstanbul'un yalıları için sırada bekleyen aile sayısı şoke etti

İstanbul Boğazı’nda bulunan yalılara talep arttı. Son 1 yılda 20 yalı el değiştirildiği belirtilirken, 40 ailenin ise satın almak için yalı aradığı öğrenildi.

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