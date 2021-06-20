İstiklal Caddesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması unutuldu

Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında İstiklal Caddesi'nde bulunan vatandaşların çoğunluğunun maskesinin olmadığı, olanların bazılarının da ağzı yerine koluna taktığı görüldü.

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