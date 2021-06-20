Anasayfa Video Galeriler Gündem İstiklal Caddesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması unutuldu İstiklal Caddesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması unutuldu 20 Haziran 2021 Pazar Saat: 22:01 Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında İstiklal Caddesi'nde bulunan vatandaşların çoğunluğunun maskesinin olmadığı, olanların bazılarının da ağzı yerine koluna taktığı görüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60cf908f5a05f65ed43e1273" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Babalar Günü'nde hayatının en büyük acısını yaşadı Antalya'da bulutlu hava da turistleri durduramadı Seray Sever de ''bikini sezonunu'' açtı Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisi Barbaroslar'dan ilk fragman Serdar Akinan'dan gündemini karıştıracak ''Suriye'de yağmalama'' iddiası İstanbul'da deprem sonrası korkutan olay! 4 katlı bina boşaltıldı ''ATMACA'nın vurduğu gemiye ne oldu merak ediyor musunuz?'' Böylesi ancak Türkiye'de olur: Çatıdan kendisi indi, arkadaşını çıkardı Şanlıurfa'da ''sulama'' kavgası: Ölü ve yaralılar var