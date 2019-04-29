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  3. 29 Nisan 2019 18:40

İYİ Partili vekil cenazenin başında: ''Mekanın cehennem olsun inşallah''

12 Eylül'ün işkenceci ismi Raci Tetik, cenaze töreninde protesto edildi.

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