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  3. 21 Temmuz 2017 16:28

İzinden dönen askerlere saldırı

Çarşı izninden dönen askerelere otobüste saldırı gerçekleştirildi. Bir grup otobüsteki askerlere saldırdı.

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