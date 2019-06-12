Jandarma ölen sürücünün oğluna acı haberi veremedi
12 Haziran 2019 19:25
Jandarma ölen sürücünün oğluna acı haberi veremedi
Samsun’da kontrolden çıkan kamyonetin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybederken, eşi yaralandı. Kaza yerinde jandarma personeli telefonla ulaştığı ölen sürücüsünün oğluna acı haberi vermedi. Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Samsun-Ankara karayolu 11. kilometresi Gürgendağı mevkisinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre...