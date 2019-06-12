  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 12 Haziran 2019 19:25

Jandarma ölen sürücünün oğluna acı haberi veremedi

Samsun’da kontrolden çıkan kamyonetin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybederken, eşi yaralandı. Kaza yerinde jandarma personeli telefonla ulaştığı ölen sürücüsünün oğluna acı haberi vermedi. Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Samsun-Ankara karayolu 11. kilometresi Gürgendağı mevkisinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre...

Video Galeri
Pendik’te yaya alt geçidinde su baskını
Pendik’te yaya alt geçidinde su baskını
Video Galeri
Arkadaşının bıraktığı alkol dolu şişeyi su diye satmış
Arkadaşının bıraktığı alkol dolu şişeyi su diye satmış
Video Galeri
İçtiği sudan alkol çıktı: Çok korktum, öleceğimi sandım
İçtiği sudan alkol çıktı: "Çok korktum, öleceğimi sandım"
Video Galeri
Günün Özeti
Günün Özeti
Video Galeri
Pendik’te su basan alt geçit havadan görüntülendi
Pendik’te su basan alt geçit havadan görüntülendi
Video Galeri
Binali Yıldırım İstanbul Havalimanı’nı gezdi
Binali Yıldırım İstanbul Havalimanı’nı gezdi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM