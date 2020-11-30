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  3. 30 Kasım 2020 14:20

Joe Biden hastanelik oldu

ABD'de başkan seçilen Joe Biden'ın, köpeğiyle oynarken düşüp bileğini çatlattığı belirtildi. Biden'ın doktoru, ilk röntgenlerde kırık tespit edilmediğini söyledi.

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