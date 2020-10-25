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  3. 25 Ekim 2020 17:55

Kadına tokat attı, mahalle ayağa kalktı!

Antalya'da gece sokakta tartıştığı kadına tokat atan erkek, çevredekilerin tepkisi üzerine olay yerinden kaçtı. Olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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