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  4. Kafasındaki tehlikeyi tıraş olurken farketti; hayatını berberi kurtardı

Kafasındaki tehlikeyi tıraş olurken farketti; hayatını berberi kurtardı

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Ancak dokunduğunda et beni zannettiği cismin kene olduğunu gören berber, sıra bekleyen sağlık görevlisi müşterisine bu durumu bildirdi.

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