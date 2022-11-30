Kafasındaki tehlikeyi tıraş olurken farketti; hayatını berberi kurtardı

Ancak dokunduğunda et beni zannettiği cismin kene olduğunu gören berber, sıra bekleyen sağlık görevlisi müşterisine bu durumu bildirdi.

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