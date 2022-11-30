Anasayfa Video Galeriler Gündem Kafasındaki tehlikeyi tıraş olurken farketti; hayatını berberi kurtardı Kafasındaki tehlikeyi tıraş olurken farketti; hayatını berberi kurtardı 30 Kasım 2022 Çarşamba Saat: 12:00 Güncelleme: 30 Kasım 2022 Çarşamba 12:00 Ancak dokunduğunda et beni zannettiği cismin kene olduğunu gören berber, sıra bekleyen sağlık görevlisi müşterisine bu durumu bildirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63871bbc16202243216135d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da tüyler ürperten olay! Kafatası ve kemikler bulundu İstanbul'da korkunç kaza: Harfiyat kamyonu aracın üstüne devrildi ''Cips''ten çıkan fare hastanelik etmişti... Mahkemeden şoke eden karar Görme engelli miniğin Messi'nin golünü hissettiği an gündem oldu Babylon filminden yeni fragman geldi 38 yıl sonra uyanan dev yanardağ böyle görüntülendi! Ortalık cehenneme döndü AK Partili Metin Külünk'e Bank Asya sorusu Oğuzhan Uğur'un programında AK Partili Metin Külünk'e sorulan soru olay oldu Güzellik yarışmasında kabus! Yarışmacı çığlıklar içerisinde kaldı