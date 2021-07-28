Anasayfa Video Galeriler Gündem Kahreden haber: 2 askerimiz şehit oldu Kahreden haber: 2 askerimiz şehit oldu 28 Temmuz 2021 Çarşamba Saat: 08:05 Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada iki askerimiz şehit oldu, bir askerimiz yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6100e58fbdbeaf1fa232fff3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakanlıktan Sosyal medyayı sallayan ''rakı ve şarap''lı reklam filmi Diyarbakır'da çöpe gidiyordu şimdi tüm dünyaya satılıyor Meteoroloji iki gündür uyarıyordu... Beklenen yağış başladı Meltem Miraloğlu kendisinden 48 yaş büyük eşi Patrick’i paylaştı İBB ve UNHRC arasında mültecilere yönelik iş birliği anlaşması Gaziantep'te peş peşe patlamalar! Evler tahliye edildi İBB'den eğlence ve hareket dolu etkinlik serisi Komşular bu çığlıkları duymamazlıktan gelemedi! Suriyelilerin ''Allahu Ekber'' nidalı tatil keyfi kamerada