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Kahreden haber: 2 askerimiz şehit oldu

Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada iki askerimiz şehit oldu, bir askerimiz yaralandı.

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