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  3. 22 Ekim 2018 13:29

Kendisini yok yazan öğretmenine silah çekti

Fransa’nın başkenti Paris'te 16 yaşındaki bir öğrenci yoklamada kendisini “yok” yazan öğretmenine silah çekti. Görüntülerin internete düşmesiyle ülke çapında yankı uyandıran olay şok etkisi yaşattı.

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