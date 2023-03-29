Anasayfa Video Galeriler Gündem Kışın yağmayan kar Mart sonunda yağdı: Kar kalınlığı 1 metre! Kışın yağmayan kar Mart sonunda yağdı: Kar kalınlığı 1 metre! 29 Mart 2023 Çarşamba Saat: 15:30 Güncelleme: 29 Mart 2023 Çarşamba 15:30 Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Uludağ'a, araçların zincirsiz çıkışına izin verilmiyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64242f61d1724d1aac515283" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Marmara Üniversitesi'nde göçük: 1 kişi toprak altında kaldı Erdoğan açıkladı: Elektrik ve doğalgaza indirim Erdoğan asgari ücret için zam tarihini açıkladı Ormanda yetişiyor, fiyatı altınla yarışıyor! Köylüler her yerde onu arıyor Bakan Bilgin asgari ücret ek zam için şartı açıkladı Apartmanda kalorifer kazanı patladı, ortalık savaş alanına döndü Gıda sahtekarları iş başında: Sucuğun içinden bakın ne çıktı! Pişkin hırsız kamerada! Kendininkileri bırakıp çaldı Ramazan'da vatandaş soluğu uçurumun kenarındaki türbede aldı