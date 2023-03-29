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  4. Kışın yağmayan kar Mart sonunda yağdı: Kar kalınlığı 1 metre!

Kışın yağmayan kar Mart sonunda yağdı: Kar kalınlığı 1 metre!

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Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Uludağ'a, araçların zincirsiz çıkışına izin verilmiyor.

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