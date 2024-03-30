Anasayfa Video Galeriler Gündem Komşuların laf atma tartışması silahlı çatışmaya döndü Komşuların laf atma tartışması silahlı çatışmaya döndü 30 Mart 2024 Cumartesi Saat: 10:00 Güncelleme: 30 Mart 2024 Cumartesi 10:00 Küçükçekmece'de komşular arasında çıkan laf atma tartışması silahlı çatışmaya dönüştü. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6607b89a58e44713c60b7cf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bayraktar TB3 27 saat kesintisiz uçtu Bahçelievler'de sokak ortasında silahlı çatışma Yine akran şiddeti! Liseli kızlar kavga etti, hepsi seyretti GTA oyunu değil Türkiye: Trafikteki aracı silahıyla gasp etti Otoyolda kimyasal alarm! Azot yüklü tanker patladı Seçim öncesi 68 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı var ''Polisim'' dedi, 560 bin TL dolandırdı Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem İstanbul'da tekstil fabrikasında korkutan yangın