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Komşuların laf atma tartışması silahlı çatışmaya döndü

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Küçükçekmece'de komşular arasında çıkan laf atma tartışması silahlı çatışmaya dönüştü. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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