Anasayfa Video Galeriler Gündem Konutta işler tersine döndü! O evlerin satılması zorlaştı Konutta işler tersine döndü! O evlerin satılması zorlaştı 31 Mart 2023 Cuma Saat: 13:40 Güncelleme: 31 Mart 2023 Cuma 13:40 Konut piyasasında alıcıların kriterleri değişti. Artık dairenin kiracısız olmasına dikkat edilirken, içinde kiracı olan evler daha zor satılıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6426b897f5456711034f69e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tacizciye sokak ortasında baba kurşunu! Böyle vurdu Erdoğan kendisiyle görüşmek isteyen ismi geri çevirdi İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na silahlı saldırı İstanbul'da sol şeritte arızalanan araç zincirleme kazaya yol açtı Togg’un ilk talihlilerinden biri o oldu: ''2 yıldır bu yüzden araç almadım'' Enkaz altında ekmek paralarını arıyorlar Deprem bölgesinde en acı nöbet... İmamoğlu'ndan ''Atatürk gibi bakan insanlar'' çağrısı Mansur Yavaş deprem dayanışmasına katkı sunan gönüllü gençlerle bir araya geldi