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  4. Konutta işler tersine döndü! O evlerin satılması zorlaştı

Konutta işler tersine döndü! O evlerin satılması zorlaştı

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Konut piyasasında alıcıların kriterleri değişti. Artık dairenin kiracısız olmasına dikkat edilirken, içinde kiracı olan evler daha zor satılıyor.

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