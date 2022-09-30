Anasayfa Video Galeriler Gündem Korkunç kaza kamerada! Çoluk, çocuk bir aile yok oldu! Korkunç kaza kamerada! Çoluk, çocuk bir aile yok oldu! 30 Eylül 2022 Cuma Saat: 08:40 Trabzon'un Arsin ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin 50 metre yükseklikten şarampole uçtuğu kazada kurtulan olmadı ve aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63368148fd329f5b402122e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Doğu Perinçek ile Ethem Sancak’ın Suriye heyetindeki sürpriz isimleri açıkladı e-Devlet'e giren şaşkına döndü! Hemen kontrol edin Mersin Büyükşehir Başkanı Seçer kameralı baskına ateş püskürdü Bakan Nebati'den ''Neo klasik, epistemolojik, heteredoks'' çıkış Olay iddia: İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe ve Atatürk portresini hurdacıya satmışlar! Serdar Ortaç'ın 4.9 milyon dolarlık evini satacağı konuşuluyordu: Evin görüntüleri ortaya çıktı Çiftçiler isyanda! Yol kapatıp eylem yaptılar Kılıçdaroğlu, Akşener ile bir araya geldi Adliye çıkışında ''zafer'' pozuna yıllar sonra hapis cezası