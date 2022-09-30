  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Korkunç kaza kamerada! Çoluk, çocuk bir aile yok oldu!

Korkunç kaza kamerada! Çoluk, çocuk bir aile yok oldu!

Trabzon'un Arsin ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin 50 metre yükseklikten şarampole uçtuğu kazada kurtulan olmadı ve aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Doğu Perinçek ile Ethem Sancak’ın Suriye heyetindeki sürpriz isimleri açıkladı
e-Devlet'e giren şaşkına döndü! Hemen kontrol edin
Mersin Büyükşehir Başkanı Seçer kameralı baskına ateş püskürdü
Bakan Nebati'den ''Neo klasik, epistemolojik, heteredoks'' çıkış
Olay iddia: İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe ve Atatürk portresini hurdacıya satmışlar!
Serdar Ortaç'ın 4.9 milyon dolarlık evini satacağı konuşuluyordu: Evin görüntüleri ortaya çıktı
Çiftçiler isyanda! Yol kapatıp eylem yaptılar
Kılıçdaroğlu, Akşener ile bir araya geldi
Adliye çıkışında ''zafer'' pozuna yıllar sonra hapis cezası