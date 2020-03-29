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  3. 29 Mart 2020 13:55

Koronavirüse yakalanan İlknur hemşireden güzel haber

İstanbul Pendik'te yaşayan ve geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyuran Kütahyalı İlknur hemşire, koronavirüsü yendiğini açıkladı.

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