Anasayfa Video Galeriler Gündem Bursa'da rehine krizi: Ailesine kabusu yaşattı Bursa'da rehine krizi: Ailesine kabusu yaşattı 03 Mayıs 2024 Cuma Saat: 09:25 Güncelleme: 03 Mayıs 2024 Cuma 09:25 Bursa'da 28 yaşındaki U.K., tartıştığı babası ile annesi ve 2 kız kardeşini odaya kilitleyip, bıçakla rehin aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663483744424d3166908db93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İflas eden firmaya yağma girişimi: 300 kişi şirketin kapısına dayandı Huzurevinde bıçaklı dehşet: 2 ölü, 1 yaralı E-5'te makas terörü: Çok sayıda yaralı var 6 Şubat depremlerinin merkez üssü 15 ay sonra havadan görüntülendi Yağ fabrikasında büyük yangın: Patlama sesleri yükseldi 42 kişiyi taşıyan yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var 77 ilde ''sapık'' operasyonu: 156 gözaltı var Türkiye'nin yeşil altınında hasat başladı: 100 TL'ye tezgahta Fabrikada yangın: Alevler geceyi gündüze çevirdi, hendekler kazıldı