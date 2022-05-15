Anasayfa Video Galeriler Gündem Küme düşen Bursaspor'un kaptanına taraftar dayağı Küme düşen Bursaspor'un kaptanına taraftar dayağı 15 Mayıs 2022 Pazar Saat: 11:05 Küme düşen Bursaspor'un kaptanı Burak Altıparmak'ın maç çıkışı takıma tepki gösteren taraftarlara küfürlü ifadeler kullanması nedeniyle ortalık karıştı. Bir taraftar kaptan Burak'a yumruk attı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6280b4467ed2a936bb0fb7e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sokak müzisyeni gencin flüt performansı viral oldu Güldür Güldür'ün ''yandaş medya'' skeci olay oldu Davutoğlu'ndan ''Altılı masadan ayrıl oyumuz sana'' diyen vatandaşa olay cevap Düğün arabası değil, boşanma davası arabası! Gören gözlerine inanamadı Erdoğan sosyal medya yasasının altını doldurdu: ''Dijital faşizm tehdit unsuru haline gelmiştir'' Deniz Seki'nin son halini görenler tanıyamadı, Bülent Ersoy'a benzettiler Gökçek’in eski başkan vekili Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ni karıştırdı Türkiye'nin yeni madeni bulundu: Gram gram sağıp kilosunu 10 bin TL'den satıyorlar! Trafik borcunu sorgulamak için e-Devlet'e girince hayatının şokunu yaşadı