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Küme düşen Bursaspor'un kaptanına taraftar dayağı

Küme düşen Bursaspor'un kaptanı Burak Altıparmak'ın maç çıkışı takıma tepki gösteren taraftarlara küfürlü ifadeler kullanması nedeniyle ortalık karıştı. Bir taraftar kaptan Burak'a yumruk attı.

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