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  3. 08 Nisan 2020 14:25

Kurtlar Vadisi ''fan''ları Süleyman Çakır'ın ölüm yıldönümünü unuymadı

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen TV dizilerinden Kurtlar Vadisi’nin baş karakterlerinden Süleyman Çakır’ın ölüm yıl dönümü sosyal medyayı salladı.

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