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  3. 18 Şubat 2020 18:05

Libya Ulusal Ordusu: ''Türkiye'ye ait gemiyi yok ettik''

Libya Ulusal Ordusu, Trablus limanında demirli bulunan, silah ve mühimmat taşıyan bir Türk gemisini vurduklarını açıkladı. Olayla ilgili henüz Türk yetkililerden resmi bir açıklama gelmedi.

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