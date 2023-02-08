Anasayfa Video Galeriler Gündem Malatya'da 4 katlı bina böyle çöktü Malatya'da 4 katlı bina böyle çöktü 08 Şubat 2023 Çarşamba Saat: 16:25 Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde, Malatya'da 4 katlı bir binanın boşaltıldıktan sonra çöktüğü anların kamera görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e3a2c997457d6554758d53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan yine ''kader'' dedi 59 saat sonra bir mucize daha! Deprem bölgesine 77 sahra hastanesi kuruldu Yunan devlet televizyonundan Türkiye'ye büyük jest ''AFAD'tan talimat gelmedi, kepçeler boş boş duruyor'' ''AFAD'tan talimat gelmedi, kepçeler boş boş duruyor'' Enkazın altında ağlayan bebeğe ulaşıldı Gaziantep’te Belediye Başkanı'ndan 14 TL'lik ekmek baskını! Nedeni ortaya çıktı İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi; binalar boşaltıldı!