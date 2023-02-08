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Malatya'da 4 katlı bina böyle çöktü

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde, Malatya'da 4 katlı bir binanın boşaltıldıktan sonra çöktüğü anların kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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