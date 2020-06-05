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  3. 05 Haziran 2020 21:55

Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem!

Malatya'nın Pütürge ilçesinde büyüklüğü 5.3 derinliği ise 4.6 olarak açıklanan bir deprem meydana geldi.

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