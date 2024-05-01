Anasayfa Video Galeriler Gündem Erbakan canlı yayında ipleri attı Erbakan canlı yayında ipleri attı 01 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 12:11 Yerel seçim sürecinde AK Parti ile ipleri kopartan Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan katıldığı canlı yayında Cumhur İttifakı’yla ilgili çarpıcı açıklamalarla ipleri tamamen attı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66320735791e07bed408ce93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Arka Sokaklar'da efsane geri dönüyor: Fragmana damga vuran sahne Biber gazı, cop ve bariyerlerle korunan Taksim'in son hali Takıntılı aşık kabusu: Aracına bomba düzeneği kurdu Dünyaca ünlü teknik direktör THY'nin reklam yüzü oldu İstanbul'da polisin etten duvar ördüğü noktada ortalık karıştı ''Bu kadar polisi sınıra dikseydiniz mülteci istilasına uğramazdık'' Bisiklet hırsızının savunması ''pes'' dedirtti 1 Mayıs'ta Özel ve İmamoğlu'ndan çok sert eleştiriler Columbia Üniversitesi'ne polis baskını: Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı