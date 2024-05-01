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Erbakan canlı yayında ipleri attı

Yerel seçim sürecinde AK Parti ile ipleri kopartan Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan katıldığı canlı yayında Cumhur İttifakı’yla ilgili çarpıcı açıklamalarla ipleri tamamen attı.

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