Anasayfa Video Galeriler Gündem Mamak Belediyesi'nden Çankaya'da gizemli çalışma! Mamak Belediyesi'nden Çankaya'da gizemli çalışma! 04 Haziran 2023 Pazar Saat: 16:00 Güncelleme: 04 Haziran 2023 Pazar 16:00 Mamak Belediyesine ait iş makinesi ve kamyonlar, bugün sabah saatlerinde Çankaya Ahlatlıbel'de özel bir parselde çalışma yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/647c8ae68257030d013424e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türk komandosu Kosova yolunda Erdoğan, Mehmet Barlas'ın cenazesine katıldı Bakanlığı Mehmet Şimşek'e devreden Nebati ''ohh'' çekti Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları uçtu Bir ülke yasta! Can kaybı 294'e yükseldi Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor İstanbul Boğazı'nda yüksek ses krizi Rusya, Ukrayna'da yerleşim yerini füzeyle vurdu Oto farelerine balkondan patates fırlattı; onlar da taş attı