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  4. Mamak Belediyesi'nden Çankaya'da gizemli çalışma!

Mamak Belediyesi'nden Çankaya'da gizemli çalışma!

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Mamak Belediyesine ait iş makinesi ve kamyonlar, bugün sabah saatlerinde Çankaya Ahlatlıbel'de özel bir parselde çalışma yaptı.

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