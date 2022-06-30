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  4. Mansur Yavaş sahnede seymenlere eşlik edip, Ankara Havası oynadı

Mansur Yavaş sahnede seymenlere eşlik edip, Ankara Havası oynadı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, 3'üncü yıl lansmanının sonunda sahnede seymenlerin oyununa eşlik etti.

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