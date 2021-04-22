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  4. Maske cezası kesen polisten zanlıya tokat kamerada!

Maske cezası kesen polisten zanlıya tokat kamerada!

Hindistan'da polis ve vatandaşlar arasındaki ilginç olaylar devam ediyor. Uttar Pradesh eyaletinde bir polis memuru maske takmadığı için kesilen para cezasını ödemeyi reddeden bir kişiyi tartakladı.

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