Anasayfa Video Galeriler Gündem Maske cezası kesen polisten zanlıya tokat kamerada! Maske cezası kesen polisten zanlıya tokat kamerada! 22 Nisan 2021 Perşembe Saat: 10:41 Hindistan'da polis ve vatandaşlar arasındaki ilginç olaylar devam ediyor. Uttar Pradesh eyaletinde bir polis memuru maske takmadığı için kesilen para cezasını ödemeyi reddeden bir kişiyi tartakladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6081288f40e7e72a7474d213" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: ''Sizlerden bir isteğim var...'' İstanbul'da korkutan yangın! İsrail ile Suriye birbirini bombaladı! ''Allah’ım sana geliyorum'' diye bağırdı ve... AK Parti ve MHP' ''Gri pasaportla insan kaçakçılığı araştırılmasın'' dedi! Gülben Ergen'den ''kripto para'' açıklaması Uzman isimden Datça açıklarındaki depremlerle ilgili açıklama Yer: Taksim... Zabıta seyyar satıcıyı tokatladı Hastanede oksijensiz kalan 22 hasta öldü