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SÜPER LİG'DE YENİ SEZONUN BAŞLAYACAĞI TARİH BELLİ OLDU
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  3. 08 Temmuz 2020 17:00

Maske cezası kesilen vatandaş kendini tokatladı

Konya'da denetim yapan polis, maske takmadığı için bir vatandaşa ceza kesti. Ceza yazılmasına sinirlenen adam kendini tokatladı.

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A Haber yine alay konusu oldu! ''Sular kesik ama çamaşır makinesi çalışıyor''
A Haber yine alay konusu oldu! ''Sular kesik ama çamaşır makinesi çalışıyor''
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Aksaray Valisi Aydoğdu- Aksaray'da pandemi süreci kontrol altında
Aksaray Valisi Aydoğdu- Aksaray'da pandemi süreci kontrol altında
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Antalya'da dehşet anları! 2 polisi bıçaklayan zanlı bacağından vuruldu
Antalya'da dehşet anları! 2 polisi bıçaklayan zanlı bacağından vuruldu
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Çorum'dan Konya'ya paraşütle uçtu
Çorum'dan Konya'ya paraşütle uçtu
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Çağlayan Adliyesi'nde 3 dakikalık eylem
Çağlayan Adliyesi'nde 3 dakikalık eylem
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Yine İzmir yine provokasyon! Bu sefer de camiden Müslüm Gürses çaldılar
Yine İzmir yine provokasyon! Bu sefer de camiden Müslüm Gürses çaldılar
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