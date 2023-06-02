Anasayfa Video Galeriler Gündem Meclis'teki 3 parti Erdoğan gelince ayağa kalkmadı Meclis'teki 3 parti Erdoğan gelince ayağa kalkmadı 02 Haziran 2023 Cuma Saat: 17:10 TBMM'de yemin törenini Cumhurbaşkanı Erdoğan da takip etti. CHP, İYİ Parti ve HDP gruplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Kurulu selamlaması sırasında ayağa kalkmadığı görüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6479f850a58b4b334c17a673" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Evde zorla tutulan Ugandalı kadının çığlıkları ortalığı ayağa kaldırdı Tarihi eser kaçakçılarının deposundan çıkanlar şaşkına çevirdi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın türküsüne klip çekti Haziran ayında bir ilimiz bembeyaz oldu! Kocaeli semalarında dikkat çeken ışıklı cisimler Burası Norveç değil, Türkiye! 5 ayda 50 bin turist ziyaret etti Deprem bölgesindeki kalıcı TOKİ konutların son hali görüntülendi Marmaris'te dev balina heyecanı! Kameraya yansıdı Sevgilisiyle tartışan şahıs kendini yaktı