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Meclis'teki 3 parti Erdoğan gelince ayağa kalkmadı

TBMM'de yemin törenini Cumhurbaşkanı Erdoğan da takip etti. CHP, İYİ Parti ve HDP gruplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Kurulu selamlaması sırasında ayağa kalkmadığı görüldü.

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