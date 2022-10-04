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  4. Merve Boluğur düğününde ilginç anlar: TikTok fenomeninin boynundan zorla altın zinciri aldı

Merve Boluğur düğününde ilginç anlar: TikTok fenomeninin boynundan zorla altın zinciri aldı

Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın düğününün yankıları sürerken sosyal medyaya yansıyan bir video tepki çekti.

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