Anasayfa Video Galeriler Gündem Merve Boluğur düğününde ilginç anlar: TikTok fenomeninin boynundan zorla altın zinciri aldı Merve Boluğur düğününde ilginç anlar: TikTok fenomeninin boynundan zorla altın zinciri aldı 04 Ekim 2022 Salı Saat: 17:55 Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın düğününün yankıları sürerken sosyal medyaya yansıyan bir video tepki çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/633c495b6ef6ea68ed146253" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR MHP ve AK Parti arasında ''FETÖ'cüsünüz'' gerilimi! Salonu terk ettiler İçme suyu barajında korkutan manzara Ters olan fotoğraf değil, o! Çünkü o SOLOTÜRK! Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'yi kızdıracak davet İstanbul Boğazı'nda kıyıdan oltayla köpekbalığı yakalandı Gelin arabasından zarf isteyen çocuklara tekme tokat dayak Irak'ta protestocular valilik binasını ateşe verdi BTP lideri Baş: ''Türkiye ekonomi modeli diye bir şey aslında yok'' Trafik magandası otobüsün önünü kesti