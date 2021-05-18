Meteoroloji'nin uyarıları sonrası vatandaşlar böyle önlem aldı

Meteoroloji'nin İstanbul için öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetli yağış uyarısının ardından vatandaşlar araçlarını korumak için bir takım önlemler aldı.

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