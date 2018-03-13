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YOLCU OTOBÜSÜ TIR'A ÇARPTI ! ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR
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  3. 13 Mart 2018 07:33

Metrobüste öpüşme krizi ! ''Ben ahlak bekçisiyim''

İstanbul'da bir metrobüste iki gencin öpüşmesi ortalığı karıştırdı.

Bilgin Pro
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